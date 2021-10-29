台外長吳釗燮訪問歐洲　籲熱愛自由國家合作應對中國

台灣外長吳釗燮繼續訪問歐洲行程，10月29日透過視像方式在對華政策跨國議會聯盟（IPAC）會議發表演說，路透社報道，他呼籲「熱愛自由的國家」合作應對中國。



會議在羅馬舉行，吳釗燮以視像方式發表講話，報道稱，他談到由中國共產黨領導的中華人民共和國崛起，是世界民主國家面臨的關鍵挑戰，認為「這讓我們有了正當理由去更緊密地合作」。

他又表示，台灣處於反對威權主義意識形態鬥爭的前線，如果中國攻擊台灣，世界將感受到影響。他稱「我們決心保衛自己。」

圖為2021年10月27日吳釗燮訪問捷克布拉格，到訪當地國會大樓（Reuters）

台灣中央社報道，吳釗燮當天身在比利時布魯塞爾。由於當地是歐盟主要行政機構所在地，因此吳釗燮有否與歐盟官員接觸備受關注，報道指，歐盟發言人表示知道吳釗燮正在訪問布魯塞爾，了解此行可能有非政治層面的非正式會議，但不評論他是否拜會了歐盟官員。

報道引述歐盟發言人指，儘管在歐盟的一個中國政策下，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，但在此同時，歐盟正在尋求與台灣在廣泛的共同利益領域密切合作。

發言人稱，歐盟一直在發展與台灣的關係，台灣是理念相近的重要經濟和高科技合作夥伴，近年來，歐盟與台灣持續加強交流與合作，從經貿、產業、數碼政策、虛假訊息、人權及歐亞連結等議題，領域非常廣泛。