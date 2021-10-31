G20達成設立全球企業稅15%協議　避稅天堂不再｜新聞背後

二十國集團（G20）領導人在10月30日舉行會議，核可了由全球稅收協議設定15%的最低企業稅。措施將意味跨國企業無法利用避稅天堂，逃避交稅。全球稅收協議經136個國家確定及同意，預定在2023年執行。這將為打開國際稅收規則創立標準，應對數碼化和全球化建立里程碑。



措施最重要的特點，是為設立最低企業稅15%。美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，措施將可結束長達數十年的稅率「逐底競爭」，阻止企業利用避稅天堂逃避繳稅。

全球最低企業稅率是什麼？

在今天跨國公司可以從商標和知識產權獲得巨額利潤，而公司可利用子公司，將其收益分配給稅率非常低的國家，以逃避繳稅。一些國家通過使用最低稅率來吸引公司設戶，即使稅率僅略高於零，也因公司規模及數量帶來大量收入。

圖為2009年9月，開曼群島大開曼首府喬治敦。開曼群島是著名的避稅天堂。（Reuters）

在新措施下，若公司在其他地方稅收低於15%，該公司所在的母國將收取更高稅率，以讓最終稅率合乎15%。這將意味利用避稅天堂變得無意義，因為在其他國家的避稅將在國內被徵收。這亦意味着企業的稅收會最終流向企業的母國，增加收入。

至2016年，超過一半的美國企業把子公司設立在7個避稅天堂：百慕達、開曼群島、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、新加坡和瑞士。若提高全球最低稅率，可讓美國稅收增加近600億美元，同時減少將工作崗位轉移到國外的需要。

針對全球科企徵稅

新措施亦特別針對了如Google、Facebook及Amazon一類全球科企，這些公司在全球提供服務，但在各地沒有實體公司。過去歐盟等地區試圖向這企業徵收數碼稅，促使美國威脅徵收報復性關稅。

新措施達成一項妥協，允許各國向全球約100家最富有的企業徵收額外稅。稅收將適用於全球銷售額超過230億美元，且淨收益率至少10%的公司。超過門檻的企業四分之一的利潤將被將徵稅，並分配全球。預料超過1250億美元利潤，重新分配到世界各地。

圖為2021年7月，位於美國紐約一間Google專門店的標誌。（Reuters）

達成協議至執行

達成協議僅是第一步，各國仍需就協議立法。美國總統拜登（Joe Biden）稱這會是一個改變全球經濟與為人民服務的舉措。美國在這次協議發揮主導作用。

然而，協議因改變了稅制改革，或會令美國國內的共和黨不悅。部分共和黨員已表明會反對一切拜登提出的稅項改革提案，目前未知立法能否如願在美國國內輕易通過。