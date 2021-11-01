蘋果「自封」遊戲公司　瞄準Sony微軟和任天堂

蘋果（Apple）公司10月29日在一份監管文件中表示，蘋果產品作為遊戲平台與Sony、任天堂和微軟展開競爭。



據財聯社報道，在此前與Epic Games的反壟斷訴訟中，有關蘋果的競爭對手是重要議題。根據蘋果之前的說法，該公司在智能手機領域與谷歌的安卓系統競爭，在個人電腦領域對標微軟的Windows。

蘋果辯稱，App Store與其他提供《堡壘之夜》的遊戲平台存在競爭，因此並不具備壟斷地位。蘋果當時在向美國證券交易委員會（SEC）的文件中，並未將遊戲機列為競爭對手。

蘋果的優勢在於iPhone和iPad在全球範圍內的高裝機量，得益於龐大的手機遊戲市場，儘管蘋果未曾推出過遊戲機，也沒有發布過遊戲，但遊戲早已是App Store最大的收入來源。

根據庭審數據，蘋果App Store在2019年獲得了123億美元的營業利潤，其中游戲可讓蘋果一年賺到85億美元，據估算，蘋果在遊戲領域賺的錢甚至超過了Sony、微軟、任天堂以及動視暴雪四家公司在該領域利潤的總和。

2021年9月，美國加州法院裁定，蘋果應當允許App開發商將用户引導至第三方支付系統，該法令將於12月9日生效。

10月早些時候，法官申請推遲修改App Store規則的最後期限，並針對與Epic Games的反壟斷案提起了上訴。據悉，關於蘋果請求推遲法官命令的聽證會將在11月16日舉行。