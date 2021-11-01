G20峰會｜拜登對中俄無承諾應對氣候變化表示失望

二十國集團（G20）羅馬峰會閉幕，通過羅馬峰會宣言。美國總統拜登（Joe Biden）對中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）未能到現場出席G20羅馬峰會，以及中俄沒有就應對氣候變化作出更強而有力的承諾表達失望。



二十國集團領導人第十六次峰會於10月30日至31日在意大利首都羅馬以線上線下相結合方式舉行。峰會通過了《二十國集團領導人羅馬峰會宣言》。

在疫情問題上，宣言稱，「為推動實現世界衛生組織（WHO）全球疫苗接種戰略建議的全球接種目標，即到2021年底所有國家至少40%的人口接種、到2022年年中70%人口接種，我們將採取措施，幫助發展中國家增加疫苗、關鍵醫療產品和原料供應，解決相關供應和融資限制。」

在氣候變化問題上，宣言稱，「我們重申致力於全面有效落實《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》，在這關鍵十年採取減緩、適應和資金行動，基於現有最佳科學知識，體現共同但有區別的責任和各自能力原則，並考慮不同國情。我們仍然承諾《巴黎協定》目標，將全球平均氣温升高幅度控制在低於2℃之內，並努力將其限制在工業化前水平以上1.5℃之內，也將其作為實現2030年議程的手段之一。」

2021年10月30日，二十國集團峰會在意大利羅馬開幕，各國領袖在會前拍攝大合照。（Reuters）

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）10月31日稱，G20峰會取得圓滿成功。他表示，與會各國領導人在「化解全球暖化威脅」上取得重大進展，他並讚揚峰會圓滿成功。

德拉吉指，這是二十國集團所有會員國首次一致認同，遏止全球平均氣温增加不超過1.5攝氏度的重要性，科學家認為，這個目標對避免氣候災難至關重要。

德拉吉在閉幕記者會上表示：「直到數日前，還是有不少國家不願意配合我們的立場，但最後他們都讓步了。」

德拉吉並表示，G20的各國領導人已達成實質承諾，「說三道四很容易，但具體落實真的是非常非常困難」。

美國總統拜登10月31日表示，在羅馬舉行的G20領導人峰會在氣候、疫情和經濟方面取得了切實的成果。

但拜登對中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京未能到現場出席G20羅馬峰會，以及中國與俄羅斯沒有就應對氣候變化作出更強而有力的承諾表達失望。

拜登在羅馬峰會結束的新聞發布會上表示，他對中國和俄羅斯在氣候問題上缺乏承諾感到失望。他說：「令人失望的是，俄羅斯……中國基本上沒有做出任何應對氣候變化的承諾。人們應該感到失望是有原因的。我自己也感到失望。」

拜登說：「你將看到我們取得了重大進展，還有更多的工作要做，但這將要求我們繼續關注中國沒有做什麼，俄羅斯沒有做什麼，沙特阿拉伯沒有做什麼。」