新冠肺炎｜鎖國措施維持年半　泰國澳洲正式開放國際邊境

泰國及澳洲11月1日起開始逐步開放邊境，兩國允許完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人士出入境兼毋須隔離檢疫，惟分別在於澳洲新措施僅適用於滯留海外的公民、永久居民及直系親屬返國，泰國則是開放邊境予國際遊客。



經歷18個月的防疫限制措施後，來自逾60個低風險國家或地區、已經完成接種新冠疫苗的旅客在免隔離的情況下可以入境泰國，預計11月1日將有數以萬計的遊客抵達泰國曼谷素瓦那普國際機場（Suvarnabhumi）和布吉島（Phuket）國際機場。

獲准免隔離入境的國家包括中國、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、英國、德國和美國等國家或地區。

圖為2021年11月1日，澳洲悉尼20個月以來第一次開放邊境，兩名女士在悉尼機場團聚後擁抱。（AP）

澳洲則已經封鎖國際邊境20個月，維多利亞州、新南威爾斯州及首都坎培拉（Canberra）11月1日終於正式開放邊境，允許完成接種新冠疫苗的公民及永久居民抵境後毋須隔離。

很多澳洲家庭在新措施下得以團聚，他們在機場與闊別多月的家人擁抱，當中夾集歡笑和淚水。

由於新南威爾斯州、維多利亞州及坎培拉的疫苗接種率均超過80%，故准許有條件放寬入境限制。當局目前率先安排滯留海外的公民、永久居民及直系親屬回國，而何時容許國際旅客入境則尚未有時間表。