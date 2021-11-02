日本列車施襲不足3個月兩宗　保安隱患計時炸彈怎解拆︱國際晨報

撰文：房伊媚
出版：更新：

日本一男子10月31日在東京都調布市京王電鐵的京王線一架列車持刀傷人及縱火，17人受傷，一長者中刀昏迷。這已是不足3個月內，東京第二度發生同類事件，而且看來並非能單純以加派警員巡邏或加裝閉路攝錄鏡頭去預防。

新聞片段中打扮成美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」的兇徒故作鎮定地在車廂內吸煙，以及乘客爬出列車車窗逃生的情景，這兩幕已在日本人的腦海中留下烙印。這樣的慘事，何時才能永不重演

多年以來，日本地鐵及站內襲擊事件反覆發生，而作為全球最擠迫的鐵路系統之一，日本地鐵的安全問題一直未有明確答案。

若想從源頭解決問題，即在入站前對乘客及其隨身行李進行檢查，則有望大幅度減少此類案件。可是，長遠看來，經常「迫爆」的日本地鐵是不可能這麼做的。

▼事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

▼更多有關日本襲擊案的新聞，請點擊閱覽：

日本東京男扮成「小丑」地鐵施襲：不甘心未能按計劃殺人

日本東京男電車斬人縱火　乘客憶述恐怖現場　女生發短訊與母訣別

東京列車疑兇崇拜「小丑」角色　參考同類案件犯案求判死刑

日本東京男萬聖節電車斬人縱火　目擊者「還原」驚險生死瞬間

萬聖節日本男扮《小丑》行兇　東京電車施襲17傷　1長者中刀昏迷

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。

國際晨報