日本列車施襲不足3個月兩宗　保安隱患計時炸彈怎解拆︱國際晨報

日本一男子10月31日在東京都調布市京王電鐵的京王線一架列車持刀傷人及縱火，17人受傷，一長者中刀昏迷。這已是不足3個月內，東京第二度發生同類事件，而且看來並非能單純以加派警員巡邏或加裝閉路攝錄鏡頭去預防。



新聞片段中打扮成美國電影《蝙蝠俠》反派角色「小丑」的兇徒故作鎮定地在車廂內吸煙，以及乘客爬出列車車窗逃生的情景，這兩幕已在日本人的腦海中留下烙印。這樣的慘事，何時才能永不重演？

多年以來，日本地鐵及站內襲擊事件反覆發生，而作為全球最擠迫的鐵路系統之一，日本地鐵的安全問題一直未有明確答案。

若想從源頭解決問題，即在入站前對乘客及其隨身行李進行檢查，則有望大幅度減少此類案件。可是，長遠看來，經常「迫爆」的日本地鐵是不可能這麼做的。

▼事發在萬聖節的晚上，不少人出外進行慶祝，車廂內乘客眾多。從現場影片可見，乘客慌張逃離出事的那一節車廂。此外列車抵達國領站後未有立即開門，有些人自車窗逃出。

▼有人在Twitter上載影片，可見疑犯行兇後身在車廂內的情形。推文的網民稱，他右手持刀、右手拿着點燃的香煙，而且左手手震。

こやつが

京王線の犯人です



右手にナイフ

左手にタバコめちゃくちゃ手は震えてた



とにかくこいつにむかつきました



すごくみんな必死に逃げて

僕がみんなに窓から出ろ言い死にものぐるいでみんなででてたこいつの前まで来ました



本当に許せなかった

殴りたかったです

#京王線#京王線刃物#犯人 pic.twitter.com/fdlLN9nj1Z — 生形たけし (@takahashi9811) October 31, 2021

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