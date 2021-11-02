新冠肺炎｜以色列11月起對已接種疫苗或康復旅客開放邊境

以色列11月1日起對部份旅客開放，旅客需在過去14至180天內完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，或曾感染新冠病毒並已康復。他們也需符合另外多項條件才能入境。



以色列接受任何一種獲世界衛生組織（WHO）認可的新冠疫苗，但接種俄羅斯「衛星V」（ Sputnik V）新冠疫苗的旅客，需接受血清測試。

曾感染新冠病毒並已康復的旅客需出示證明文件，證明他們曾接受病毒檢測並得出陽性結果。旅客需在抵達以色列前最少11天接受病毒檢測，並在接受病毒檢測後的190天內離開以色列。即使旅客是新冠肺炎康復者，亦需接種最少一劑新冠疫苗後才可入境。

所有旅客需在出發前72小時內接受病毒檢測並得出陰性結果，並在抵達後再次接受檢測。他們只能經特拉維夫（Tel Aviv）市郊的本古里安國際機場（Ben Gurion International Airport，暫譯）入境。來自「紅色國家」（即感染率高國家）的人士不得入境。