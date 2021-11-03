拜登：不擔心會與中國發生武裝衝突

美國總統拜登（Joe Biden）稱中國國家主席習近平缺席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）是「一大錯誤」。此外他又稱，即使中美緊張升溫，不擔心有與中國發生武裝衝突的可能。



拜登又補充說，他已向習近平表明，與中國有的是競爭，而不是衝突。

他在COP26一新聞發布會上對美國有線新聞網絡（CNN）記者Phil Mattingly稱：「我是否擔心與中國發生武裝衝突或一些意外發生的事情？不，我不擔心。」

拜登稱，他在12月與習近平進行視像峰會時，他會繼續表明：「這（中美）是競爭。這不用是衝突。」

他稱「這沒理由需要是衝突。但我也向他表明，所以我不願意公開說，我們希望它遵守避碰規則，」他補充說：「美國不會改變其在若干問題上的立場，包括國際海上土地。」

2021年11月1日，英國首相約翰遜（左）和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，右）與美國總統拜登（中）在英國格拉斯哥參加聯合國氣候變化大會。（Reuters）

批評不親赴COP26

當他被問及對於俄羅斯、沙特阿拉伯及中國領袖沒親身參加COP26時，他說這是一個「問題」，又指這是「一大錯誤」（big mistake）。

拜登稱：「他們沒出現……這是個巨大議題，他們卻一走了之。」他說：「他們怎能這樣做而又聲稱自己有任何領導權？」

他稱，「（美國）通過親身出席，我認為我們在其他地方看待美國以及其領導角色的方式，產生深遠的影響。坦白說，我認為這（不來COP）對中國來說是一大錯誤。」

拜登稱：「世界其他地區將看向中國，說他們在提供什麼附加價值，而中國在對全世界所有人以及COP所有人建立影響力方面已失敗。」