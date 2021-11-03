中國稱COP26沒讓習近平視像發言

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）舉行，中國國家主席未視頻出席氣候峰會，而是發表發表書面致辭。中國外交部對此做出回應。



11月2日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。

汪文斌介紹稱，10月31日至11月12日，《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議在英國格拉斯哥舉行。英方於11月1日至2日舉辦「世界領導人峰會」，中國國家主席習近平發表書面致辭。

2021年11月1日，英國首相約翰遜（Boris Johnson ，左）和聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres，右）與美國總統拜登（中）在英國格拉斯哥參加聯合國氣候變化大會。（Reuters）

汪文斌表示，習近平在致辭中就如何應對氣候變化、推動世界經濟復甦等重大時代課題貢獻了中國方案，提出維護多邊共識、聚焦務實行動、加速綠色轉型等三點主張。

汪文斌指出，習近平在書面致辭中強調，中國秉持人與自然生命共同體重要理念，堅持走生態優先、綠色低碳發展道路。「1+N」政策體系為中國實現碳達峰碳中和明確了時間表、路線圖和施工圖。

汪文斌說，習近平的書面致辭彰顯了中國積極應對氣候變化、引領全球氣候治理的大國擔當。

2021年11月1日，美國總統拜登在意大利羅馬出席G20峰會後登機離開。（AP）

隨後，英國路透社記者問道：請問中方領導人為何只在《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會世界領導人峰會發表書面講話，而不是以視像連線的方式出席？

汪文斌回應稱，據他了解，會議主辦方沒有提供視像與會方式。

汪文斌強調，習近平向《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會發表書面致辭，體現了中方積極推進應對氣候變化國際合作、呵護地球共同家園的堅定立場和大國擔當。中方的有關主張和舉措得到了國際社會高度評價和認可。