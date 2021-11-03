美國男護「出於喜歡」　打空針殺4病人　享受坐等目標喪命

護士被尊稱為白衣天使，因他們的天職就是守護病人，但美國有一名男護卻是「死亡天使」，以「打空針」形式，殺死術後虛弱卧床的病人。



他在其所效力的醫院內，蓄意向病人腦動脈系統「注射空氣」，導致4人死亡。更讓人為之驚訝的，是他做出這些行為完全是「出於喜歡」。陪審團經過約1小時的商議，裁定他一級謀殺罪成。

涉案美國男護士戴維斯（William Davis）2017年至2018年在德州泰勒市（Tyler）一家醫院的心血管中心工作，在這段期間，他向4名接受心臟手術的病人注射空氣，導致他們出現腦損傷並死亡。＼

圖為涉案美國男護戴維斯，他否認控罪。（Linkedin）

現年37歲的戴維斯2018年4月被捕。4名死者去世前，都只有他一人在他們身旁。

他的惡行之所被揭發，是因醫生察覺有完成手術的病人突然病重，最終搶救無效死亡，而經檢查後發現病人腦中有空氣。他們檢視閉路攝錄鏡頭拍下的畫面，看到戴維斯在進入病房3分鐘後，病人的心電圖監測儀突然響起，之後此人便死去。

檢察官稱：「根據我們所掌握的事實、手上有的證據，合理的說法就是，醫院內有一個連環殺手。

檢察官：醫院中的連環殺人犯

檢察官也說，戴維斯的殺人動機很簡單，他「喜歡殺人」並「享受」向病人注射空氣。犯案後，他會坐在大廳盡頭之處、看着那些監察器熒幕，等着監察儀器的警告音響起：「這是因為他喜歡這樣。」

經調查後戴維斯也被發現，被捕前他正擬向另外5名病人狠下毒手。而美國特勤局在對戴維斯的手提電腦進行分析，顯示他曾搜尋的依照死亡人數排列的連環殺人犯名單，也曾搜尋自己工作的醫院名稱，連用連環殺人犯的詞語一起搜尋。

陪審團聽完控辯雙方陳詞之，再經1小時商議後，一致認為他可能會對社會造成威脅，也沒有足以減輕刑責的因素，對戴維斯判處死刑，或是終身監禁且不得假釋。

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