吳弭當選波士頓首位華裔市長　哈佛出身師從民主黨沃倫︱圖片故事

撰文：吳桐
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華裔候選人吳弭（Michelle Wu）11月2日當選美國波士頓市市長，是波士頓歷史上首位當選市長的亞裔女性。11月2日晚，波士頓市長當選人吳弭在她的選舉之夜派對上向支持者致意。
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