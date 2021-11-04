中國管制原料出口後　韓國車用尿素短缺　促中方確保供應

隨着中國政府10月起對車用尿素專用原料進行出口管制，韓國車用尿素緊缺現象持續。韓國方面正向中國海關部門請求協助，以確保尿素供給。



韓聯社11月3日報道，中國化肥出口監管導致韓國車用尿素緊缺物流告急，韓國政府於10月31日召開產業通商資源部、環境部、國土交通部等跨部門會議，着手調查車用尿素供求現狀，但至今未找到明確的解決方案。

圖為2021年9月15日，中國外長王毅與韓國外長鄭義溶（右）舉行會談。（AP）

韓國產業部表示，正向中國海關部門請求協助，以確保尿素供給。韓國國土部為防止物流大亂的出現，正討論擴大鐵路運輸、緊急投入100多輛軍用貨車等方案。

韓聯社提到，中國是全球尿素產品的主要供應國，韓國貨源中的三分之二來自中國。中國海關總署發布公告，自10月15日起對涉及出口化肥設立新條件，必須取得中國國家出入境檢驗檢疫局出具的檢驗檢疫報告才可以通關。這直接導致韓國出現車用尿素緊缺現象。

目前，不少韓國運輸貨車司機擔憂尿素緊缺導致停運，從而面臨失去生計的危險。市場上有人囤積居奇、高價倒賣，從中牟取暴利。一位韓國貨車司機表示，不少囤貨商哄抬價格，擔心下周價格繼續飆升。

車用尿素是指尿素濃度為32.5%且溶劑為超純水的尿素水溶液，原料為車用尿素專用原料和超純水。重型卡車、客車等柴油車必須使用尿素溶液對尾氣中的氮氧化物進行處理，才能達到一些國家尾氣排放標準。