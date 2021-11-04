立陶宛與中國關係緊張　立副外長：為歐洲敲響警鐘

中國與立陶宛關係因台灣問題而持續緊張。立陶宛副外長表示，中國對待立陶宛的方式對歐洲來說是「警鐘」，他呼籲歐盟在與中國打交道時要團結一致。



據英國路透社報道，立陶宛外交部副部長Arnoldas Pranckevičius於11月3日在華盛頓舉行的一個安全論壇上說：「就很多層面而言，我想這是一記警鐘，尤其是針對歐洲人，這讓他們了解，如果想要捍衛民主，就必須起身對抗。」

Arnoldas Pranckevičius說，為了讓歐洲獲得世界信賴，且身為美國的夥伴，歐洲必須「團結對付中國」。

他補充說，立陶宛退出中國與中東歐國家合作機制「17+1」不是為了反中，而是為了支持歐洲。

他說：「我們必須口徑一致，如果不是這樣的話，我們會變得不可靠，無法捍衛我們的利益，無法與北京維持平等的關係。」

中國與立陶宛兩國的關係因台灣問題而持續緊張。立陶宛政府不顧中方反覆交涉，宣佈允許台灣地區以「台灣」名義在立陶宛設立代表處。

中國外交部對此表示，立陶宛此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

立陶宛國會9月30日通過修法，為立陶宛政府在未設立正式外交代表機構的國家或地區設立經貿代表處奠定法律基礎，這些國家或地區包括中國台灣。

立陶宛政府於2021年稍早宣佈，駐台經貿代表處預計年底前開始運作。