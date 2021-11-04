美國防部：北京目標2027年有能力迫使台灣談判

美國國防部今天公布中國軍力報告內文引述中國大陸媒體的軍方消息指出，中國迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。



台灣中央社11月4日稱五角大廈在這份年度中國軍力報告中針對台海安全局勢、中國對台軍事施壓、中國可能對台採取的軍事行動，以及兩岸軍力發展等做出完整詳細評估。

報告稱，2020年，中國對台灣外交、政治與軍事施壓加劇，共軍在台灣海峽周圍進行像是島嶼侵佔行動演習，也多次侵擾台灣防空識別區（ADIZ），兩岸緊張局勢升高。共軍也持續為台海突發可能做準備，同時威嚇、延遲或拒絕任何像是美國與其他理念相近夥伴的第三方干預。

報告指出，中國從未放棄對台使用武力，共軍持續強化的能力也使其有一系列得以脅迫台灣的選項，從對台灣進行海空封鎖到大規模兩棲入侵，也可能透過公開與秘密的經濟與政治活動，塑造或削弱台灣政府的有效性或合法性，包括網路攻擊或針對台灣的政治、軍事與經濟基礎設施進行有限攻擊，引發台灣民眾恐慌並削弱對領導層的信心。

在分析台灣防衛能力方面，報告稱，中國持續的軍事現代化擴大與台灣軍力的差距，為了因應中國不斷提升的軍力，台灣正致力開發新概念與不對稱戰力，包括建立戰爭儲備力量、發展國防工業、提高聯合行動與危機應對能力。