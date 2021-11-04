美國開始拆除華為與中興設備　FCC報銷計劃正式啟動

美國電信企業開始拆除華為與中興等中國電訊企業的設備。美國聯邦通訊委員會（FCC）對美國電信企業的報銷計劃已正式啟動。



據彭博社11月1日報道，美國聯邦通信委員會已於上周五（10月29日）正式啟動對華為、中興等兩家中國公司設備更換的報銷計劃。

上周開始的這一程序允許美國電信公司可以向FCC申請報銷，申報清除華為與中興公司硬件所產生的費用。

2018年12月7日，德國漢堡舉行華為科技產品展示會。（Getty）

報道指出，該計劃的目標接受者通常是客户不超過1,000萬的小型農村運營商，這意味着2022年將是異常忙碌的一年。

讓事情變得更加困難的是，法律還要求電訊公司銷毀華為和中興的設備。這可不像把零件扔進回收箱那麼容易。

市場參與者們說，首先公司應該購買像諾基亞（Nokia）、思科（Cisco）和愛立信（Ericsson）這樣生產者的設備，然後再拆除和處理華為與中興公司的舊設備。

目前還不能確定獲得許可的生產商能否在有限時間內滿足這麼大規模的需求。如果只是根據監管機構的要求拆除華為等中國電訊公司的設備，那麼美國的通訊用户將處於沒有通訊的狀態。

圖為2020年9月3日中國華為在德國柏林國際電子消費品展覽會上舉辦主題演講。（Getty）

美國政府持續打壓在美運營的中國電訊企業。此前，美國聯邦通信委員會於10月26日以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照。

中國電信發布聲明稱，FCC的決定缺乏正當理據。

中國工業和訊息化部聲明稱，中方敦促美方以公正、無歧視的態度對待中國電訊企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。