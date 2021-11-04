美國再次扣留中國光伏電池企業產品

彭博社11月2日報道，據美國金融公司羅思資本（Roth Capital Partners）稱，中國的隆基綠能科技股份有限公司（Longi Green Energy Technology Co.）可能是下一家產品在美國邊境被扣留的太陽能電池板生產商。



針對市場傳聞，公司11月3日晚間發布澄清公告稱，彭博社發表了題為《突發！外媒稱隆基可能成為美國打擊中國太陽能組件製造商的下一個目標》，報道提及「根據6月份美國發布的暫扣令（WRO），它認為隆基可能會成為美國海關和邊境保護行動的下一個組件製造商；隆基已被告知其海運貨物預計將在五個港口滯留，預期這將會對隆基造成廣泛的影響。」

隆基股份公告中回應，「自2021年10月28日至2021年11月3日，美國海關依據暫扣令（WRO）扣留了隆基綠能科技股份有限公司及美國子公司出口到美國的共計40.31MW組件產品，本批貨物約佔公司2020年度出口美國銷量的1.59%。目前，公司對美國市場的發貨仍在正常進行，以滿足美國客户的訂單需求。美國海關的暫扣令（WRO）暫未對公司的經營造成重大不利影響，公司將持續關注和評估暫扣令（WRO）對公司美國出貨的影響。」

中國媒體界面新聞報道稱，「公司不會對美國單一市場產生重大依賴。」隆基股份表示，根據中國光伏行業協會數據，2020年美國新增光伏裝機佔全球總裝機規模的14.8%，公司的銷售區域則是佈局全球。

財報顯示，截至2020年年底，隆基股份包括美國市場在內的美洲區域，其營業收入佔總營收入比重為16.20%。

至於美國方面扣留隆基股份產品的原因，北京特億陽光新能源總裁祁海珅接受界面新聞採訪表示，據其與業內相關人士溝通後了解，「國內光伏企業的產品原料——硅料，主要來自新疆最大的硅料企業合盛硅業，美國以相關產品的原料存在所謂『強制勞動』的嫌疑為幌子，對隆基等企業的產品進行扣留。為此，光伏企業需要提交相關產品原材料的採購合同、供應鏈各環節的細節材料等，證明產品不存在來自新疆的原材料，美國相關部門核實無誤後就會放行。」

$隆基綠能科技股份有限公司(601012.SH)$