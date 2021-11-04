法澳矛盾加劇　馬克龍短訊內容外洩　莫里森：可反駁撒謊說法

澳媒11月1日披露法國馬克龍（Emmanuel Macron）發給澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的短訊後，莫里森表示，短訊內容反駁了馬克龍指控他撒謊的說法。



馬克龍31日指控莫里森在取消向法國採購潛艇事件上向自己撒謊後，《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）1日報道，澳洲宣布撤銷與法國間潛艦合約的前2天，馬克龍透過短訊向莫里森詢問：「關於我們聯合（建造）潛艦的雄心，我應該期待好消息還是壞消息？」

外洩的短訊表明，馬克龍並不像他所聲稱的被蒙在鼓裏，尤其是莫里森6月已在一次晚宴上告訴馬克龍，澳洲認為法國潛艇不適合自己且正尋找替代方案，馬克龍當時還向莫里森發出警告。

圖為澳洲總理莫里森11月1日在英國蘇格蘭格拉斯哥出席第26屆聯合國氣候變化大會期間講話。（AP）

報道指，莫里森一直嘗試與馬克龍通話，告訴對方澳英美聯盟（AUKUS）一事，但馬克龍沒有聽電話。

莫里森3日在杜拜講話期間被問及法國政府指控莫里森辦公室洩露短訊內容，莫里森沒有正面回答短訊是否從他辦公室流出，僅稱有關短訊已反駁一些指控，馬克龍在合約被撤銷前就已知道潛艦合約生變。

莫里森還說，決定放棄法國潛艇合約的唯一目的是國家安全，「我永遠不會為那個決定道歉。」