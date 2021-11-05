歐洲議會代表團訪台晤蔡英文　北京促歐糾正錯誤

歐洲議會史上首次派出官方代表團抵達台灣訪問，並會晤台灣總統蔡英文。中國外交部做出回應，稱已向歐方提出嚴正交涉。



11月4日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。

日本共同社記者提問稱，據報道，台灣地區領導人蔡英文11月4日會見了訪台的歐洲議會代表團一行。中國外交部對此有何評論？

2021年11月3日，歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）官方代表團抵達台灣開始訪問。（中央社）

汪文斌回應稱，中方對歐洲議會的個別議員訪台表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。不同台灣當局開展任何形式的官方往來，是遵守一個中國原則的應有之義。

他說，歐洲議會是歐盟重要官方機構，其成員理應充分認識台灣問題的複雜敏感性，恪守歐方對一個中國原則的承諾，慎重妥善處理涉台問題，維護好中歐關係發展的政治基礎。

汪文斌強調，中方敦促歐方糾正錯誤，不要向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號，以免對中歐關係造成嚴重衝擊。

汪文斌補充說，無論台灣民進黨當局如何偽裝，台灣當局的謀「獨」之心是藏不住的，也絲毫改變不了台灣是中國一部分的鐵的事實。少數人的拙劣表演撼動不了國際社會普遍堅持一個中國原則的格局，更改變不了中國必然走向統一的大勢，註定將以失敗告終。