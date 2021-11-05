日媒：日本政府將向18歲以下國民派錢　每人6800港元

日本傳媒11月5日報道，政府和執政聯盟已同意向所有18歲以下國民發放現金，每人10萬日圓（約6800港元），以作為疫情下的支援政策。報道也指，日本政府也計劃透過當地居民的「個人編號卡」，向每名持卡者派發價值約3萬日圓（約2000港元）的點數。



《讀賣新聞》5日報道，派發現金的受惠對象涵蓋所有18歲以下未成年人士，不論家庭收入情況如何，預計會有2000萬人受惠，總體開支預算為約2萬億日圓（1367億港元）。報道稱，政府最快會在19日公布。

報道又指，所有由8歲至高中三年級的國民都會受惠，沒有在高中上學的年輕人也符合資格，預料將在明年春季的入學季節前派發。

圖為10月29日，日本東京街頭一名女子一邊用嬰兒背帶背着她的孩子，一邊推着嬰兒車。（Getty）

這筆現金派發是日本執政聯盟中的較小黨派公明黨的競選承諾，其做法與執政聯盟夥伴、首相岸田文雄所屬的自由民主黨不同。自民黨認為要形成經濟增長和財富分配的良性循環。

報道也提到，日本政府也計劃向持有個人編號卡（MyNumber卡）的全體國民，每人派發價值3萬日圓（約2000港元）的點數，以推進MyNumber卡的普及，也促進消費與推廣電子支付。

為緩解新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對經濟的影響，全球多國政府紛紛祭出措施應對，日本也不例外。岸田文雄11月承諾編制一個大規模刺激經濟方案，旨在年底前在國會通過一份追加預算。而這次派錢是刺激經濟計劃的一部分。