新冠肺炎｜接種疫苗期限迫近　美國數千名情報官員未打針或被解僱

美國數千名情報官員可能很快將因未能遵守美國政府的疫苗接種命令而面臨解僱，部分共和黨議員對此表示擔憂。



美聯社11月5日報道，總體而言，美國情報人員接種疫苗的比例高於美國公眾，例如美國中央情報局（CIA）的接種比例是97%。但根據猶他州共和黨眾議員斯圖爾特（Chris Stewart）稱，在由18個機構組成的約10萬人情報界，有些機構的接種比例較低。

斯圖爾特援引據稱提供給眾議院情報委員會但未公開發布的訊息表示，截至10月底，幾家情報機構至少有20%的員工沒有接種疫苗，其中部分機構有多達40%的員工沒有接種疫苗。

報道指出，雖然很多情報人員可能仍然會於11月22日政府規定的接種疫苗的最後期限之前接種疫苗，但對這項命令的抵制可能會讓負責國家安全的美國情報機構失去一些人員。由於情報人員的工作高度專業化，以及完成安全審查的難度，這些情報人員尤其難以被替換。

斯圖爾特呼籲政府批准對有醫療、宗教和其他原因的人給予豁免，並推遲對情報官員的解僱。他指出，疫苗令的實施可能會導致政府同一天解僱數千人，將對美國國家安全造成嚴重影響。

美國總統拜登（Joe Biden）近日發布多項命令，要求聯邦僱員、承包商、醫療工作者及擁有100名以上員工的公司遵從疫苗令，以提高美國的疫苗接種率。11月22日前未接種疫苗或未獲得豁免的聯邦僱員可能面臨14天或更少的停職，隨後可能會被解僱。