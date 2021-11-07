COP26｜格拉斯哥10萬人遊行　促採取更多行動應對氣候變化

聯合國氣候變化大會（COP26）舉行期間，有團體11月6日在主辦地點英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）發起大型遊行，要求採取更多措施應對氣候變化，主辦單位指約有10萬人參與。



今次遊行是《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP26）舉行期間，迄今為止規模最大的一次。參與者包括「環保少女」通貝里（Greta Thunberg），她未有在遊行期間發言。雖然格拉斯哥下着傾盆大雨和吹強風，仍無阻示威者上街遊行。

遊行主題為「全球氣候正義行動日」，示威者大約在中午時份，聚集在市內西面的凱爾文格羅夫公園（Kelvingrove Park），然後沿着預先計劃好的路線，向東遊行前往格拉斯哥格林（Glasgow Green）。

Tens of thousands marching through Glasgow demanding climate action at #COP26 pic.twitter.com/hzfID3qEVg — Abby Martin (@AbbyMartin) November 6, 2021

遊行期間有示威者堵塞克萊德河（River Clyde）上一座橋樑，警方拘捕最少21人。

英國其他地區，以及另外100個國家同日亦舉行同類遊行活動，包括肯尼亞、土耳其、法國、巴西、澳洲和加拿大等。