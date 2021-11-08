新冠肺炎｜美國11月8日起准許33國完成接種疫苗旅客入境

美國相隔20個月之後，11月8日放寬對外國旅客的入境限制，容許來自33個國家已完成接種兩劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的旅客入境。



根據美國疾病控制和預防中心（CDC）指出，航空旅客需要在登機前向航空公司出示陰性新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果，並提交他們的聯絡方法。旅客抵美後亦不需隔離。

即使已經完成接種疫苗，病毒檢測必須在航班起飛前不超過3天進行；未完全接種疫苗的旅客則必須在航班起飛前1天內進行病毒檢測。

美國聯合航空公司（United Airlines）預計，11月8日的國際入境旅客人數，會較一週前增加50%。美國達美航空公司（Delta Air Lines）亦預告，旅客應該為排長龍做準備。

白宮表示，美國取消陸空旅遊限制後，預期會有很高需求，當局正採取關鍵步驟，透過提供額外資源來做好準備。

美國也允許來自墨西哥及加拿大、通過陸路邊境進入美國，且已經完成接種疫苗的人士入境。