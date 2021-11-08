中俄邊境貨車滯留　俄羅斯正採取措施

俄羅斯聯邦海關總署發言人11月8日證實，中俄兩國邊境口岸發生了創紀錄的重型貨車滯留情況，俄羅斯方面已經採取措施進行緩解。



據俄羅斯衛星通訊社11月8日報道，俄羅斯物流公司最新消息顯示，在俄羅斯與中國的邊境口岸，大約有1,500輛貨車正在等待通行。其中，最大的國際汽車檢查站後貝加爾斯克——滿洲里口岸，預計有將近1,000輛重型卡車等待通關。但檢查站每天最多隻能放行360輛重型貨車。

俄羅斯聯邦海關總署發言人稱，中俄邊境檢查站前出現的貨車積壓與中方加強新型冠肺炎（COVID-19）疫情防控措施有關。目前，俄羅斯聯邦海關總署正在採取一切措施改善情況，包括加派工作人員、增加夜班等措施來穩定情況。

俄羅斯衛星通訊社注意到，除後貝加爾斯克——滿洲里口岸外，在其他較小的過境點也出現貨車排隊。從中國通過公路運送貨物的時間平均增加了30天至40天。

對於上述情況，中國滿洲里市口岸管理辦公室曾回覆稱，因受新冠肺炎疫情影響，中國對俄羅斯口岸普遍存在出口運力下降的情況，俄方司機為保證經濟來源，紛紛選擇在口岸集結隨時等待企業需求，司機長時間滯留每日產生一定費用支出，也導致目前口岸運費價格驟增，建議俄方對貨車滯留情況展開詳細調研了解，制定有效措施及時疏通。