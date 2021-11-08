盛惠1.5萬元　越南公安部長大啖土耳其網紅廚師「金箔牛排」挨轟

土耳其名廚Nusret Gökçe於11月3日在社交平台TikTok發布一段影片，片中是越南公安部長蘇林（Tô Lâm）與發言人蘇恩索（To An Xo）在Nusret Gökçe名下一家餐廳大啖一份標價可達1450鎊（約15,000港元）的「金箔牛扒」，部越南網民對此相當憤怒。



土耳其廚師Nusret Gökçe在2017年以獨特的浮誇的灑鹽手勢爆紅，不但成為了知名的網絡迷因，更有了「Saltbae」的綽號。他在全球多地已開設17間餐廳。他的新店9月在倫敦開張，標價34美元一個甜品以及135美元一個漢堡包，引起英國媒體注意。

他名下餐廳出品價錢沒顯示在網上，但外界已知的是，「金箔牛扒」標價為850鎊至1500鎊（約8,900至15,000港元）之間。這還未將酒水、配菜及15%服務費計算在內。

「金箔牛扒」是俗稱「斧頭扒」或「戰斧牛扒」的Tomahawk牛扒，出餐時，它被鋪上24k金箔，看來份量十足，又充滿「金錢的氣息」。

外界暫時未知，這頓部長在Nusr-e吃的飯最終價錢是多少，以及是由誰付賬。不過越南的部長月薪（不含津貼）介乎600至800美元（約4,600至6,200港元）。此外公職人員如此奢侈享用美食，在情在理都引起爭議。

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn. Cùng bàn với ông Tô Lâm là Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô. pic.twitter.com/hGZZqGbJZr — Duy Bình (@DuyBnh61157516) November 5, 2021

自由亞洲電台4日引述名為Hoang Dung的社運人士批評：「他從哪來的錢？他的年薪付不起那頓飯！」另一網民Bùi Mạnh Tùng則稱：「我（繳交）的稅款用在（他的）豪華享受。」

越南有派員出席《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會第26次會議（COP26），COP26在蘇格蘭舉行。代表團在出席峰會後來到倫敦。