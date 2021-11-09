美國擬2022年起全球推約10個基建項目　抗衡中國一帶一路

撰文：王晶晶
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美國一名高級官員11月8日表示，美國計劃2022年1月份在全球投資5至10個大型基礎設施項目，這是七國集團（G7）更廣泛倡議的一部分，以對抗中國的「一帶一路」倡議。

路透社11月8日報道，這位官員說，美國副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）率領的美國代表團，在上星期訪問塞內加爾和加納時，確定了至少10個有前景的項目。

討論的項目包括在塞內加爾建立一個西非疫苗生產中心，加強可再生能源供應，增加對婦女擁有的企業的貸款，以及縮小數碼鴻溝。

塞內加爾和加納的官員對相關政策表示歡迎，美國提出的政策與中國不同，美國不會要求這些國家簽署保密協議，這類協議或可能導致港口或機場被扣押的附帶協議。

官員們正在與政府和私營部門領導人舉行會談，尋找為七國集團2022年6月發起的「重建更美好的世界」計劃提供資金的項目。

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官員還說，一個美國代表團在9月份的類似訪問中，訪問了厄瓜多爾、巴拿馬和哥倫比亞，另一個代表團將在年底前訪問亞洲，但該官員沒有指出具體的國家名字。相關計劃可能會在12月的七國集團會議上最終確定。

美國將向發展中國家提供「全套」美國金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、贈款和技術專長，以專注於氣候、衛生、數碼技術和性別平等。七國集團旨在為這些國家提供向中國貸款之外的另一種選擇。

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