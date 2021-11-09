COP26聯合國氣候峰會　澳洲總理口誤呼籲「全球應對中國」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）出席聯合國氣候峰會時發生口誤，變成公開呼籲「全球應對中國」，他之後隨即更正。中國外交部發言人趙立堅在個人微博作出回應。



澳洲SBS新聞網時政欄目出品人Krishani Dhanji在Twitter上發布的一段影片顯示，莫里森11月2日在英國出席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）時出現口誤。

莫里森在聯合國氣候變化大會發表講話時，誤將「全球應對全球氣候變化」（global momentum to tackle climate change）說成了「全球應對中國」（global momentum to tackle china），他之後隨即改正說回「氣候變化」。

A faux pas from the PM? Scott Morrison appears to say "global momentum to tackle 'China'" instead of 'climate change' before correcting himself, in his address to #COP26 @SBSNews pic.twitter.com/LDz4iPracQ — Krishani Dhanji (@KrishaniDhanji) November 2, 2021

Krishani Dhanji認為，莫里森可能是「失言」，在說出「全球應對中國」後，莫里森馬上改口糾正。但這段影片還是在網絡上流傳起來，並引發熱議，這一話題衝上中國社交媒體微博熱搜榜。

中國外交部發言人趙立堅在個人微博轉載有關影片，並發文指此事「在社交媒體上招來群嘲：『這可憐的傢伙總是開啟反華模式』。」