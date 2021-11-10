台積電與Sony子公司熊本建廠　日本擬援助一半費用

當地時間11月9日，全球半導體巨頭台灣積體電路製造公司（TSMC）和索尼集團子公司「索尼半導體解決方案」宣布，將在日本熊本縣設立半導體代工子公司，2022年動工建設新工廠，力爭2024年底前投產。



共同社報道，預計最初的設備投資額約為70億美元，索尼方面出資約5億美元，獲得不到20%的股份。

新工廠將建於熊本縣菊陽町，可創造約1500個尖端技術人才的就業崗位。這是台積電首次在日本設立生產基地。

子公司名為JASM。新工廠將投產製程為22納米（1納米為10億分之1米）和28納米的半導體。

索尼表示，與台積電的合作關係有助於半導體的穩定採購，具有很大意義。日本政府把確保半導體視為經濟安保的重要課題積極招商，擬援助約一半費用。台積電和索尼表示「以接受日本政府的強有力援助為前提正進行討論」。

台積電首席執行官（CEO）魏哲家表示，很高興能獲得多年客户索尼的支持，希望能滿足日本的半導體需求，並吸引日本的人才進入台積電。

日經新聞此前報道，在晶片短缺的大背景下，日本政府越來越關注維持供應鏈穩定，將以補貼的方式支持該項目。早在2010年代，日本晶片製造商已經退出了大規模晶片開發的競爭，日本希望通過接受台積電的直接投資，重振日本先進產品的生產。