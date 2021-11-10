阿富汗糧食不足　喀布爾醫院2個月至少25兒童死　職員3個月無糧出

阿富汗面對愈見嚴重的人道危機，美媒11月8日報道，阿富汗首都喀布爾（Kabul）的英迪拉甘地兒童醫院每天都收治新的挨餓兒童，在兩個月內，醫院已有至少25名兒童死亡，報道又指，院內包括醫生、護士和清潔工人的大多數職員，已有3個月時間未能領取薪金。



美聯社8日引述醫護人員稱：「從2、3個月前起，我們營養不良的病人一天比一天增加。」

報道指，由於缺乏國際資金，全國數百間衞生設施不得不縮減服務規模或完全關閉。

▼點擊圖輯觀看喀布爾醫院內的情況▼

+ 1

聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）8日指，在阿富汗，面對糧食嚴重不足問題、生活在幾乎是饑荒環境的人數，已經增至870萬，比今年較早前增加300萬人，形容目前情況已是災難級別。

聯合國之前在10月底也曾表示，阿富汗經濟正在崩潰，預計在未來幾個月，當地除了百分之三的家庭外，其餘家庭的生活水平都將降至貧困線以下。

聯合國開發計劃署已啟動基金，以協助當地民眾，並呼籲國際社會提供6.67億美元的資金，幫助阿富汗人度過經濟危機，其中德國承諾提供5800萬美元。