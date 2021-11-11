林芳正擔任日本新外相　為何引來安倍晉三反對？︱新聞背後

日本首相岸田文雄11月10日正式任命前文部科學相林芳正成為新外相，但日媒隨即傳出消息，自民黨內的重量級人物、前首相安倍晉三與麻生太郎均不表贊成。林芳正在當地政壇被視為「親中派」，他則強調自己「知華而不媚華」，外界關注這個任命會否令安倍晉三的不滿加大，影響岸田文雄政府。



在林芳正成為外相後，《讀賣新聞》11月11日報道，首相岸田文雄早在11月5日打電話給前首相安倍晉三與麻生太郎告知新的人事安排，但安倍晉三與麻生太郎均不贊成，認為林芳正擔任中日友好議員聯盟會長，如今成為外相，將向外界發放錯誤信息。

日本前首相安倍晉三被指不贊成林芳正出任外相，圖為他2020年11月16日在東京出席奧運相關活動。（Getty）

林芳正畢業於哈佛大學，是自民黨內岸田派的二號人物，曾經擔任防衛相、經濟財政擔當相和農相等職位，自2017年起擔任中日友好議員聯盟會長，因此在當地被視為「親中派」，他在出任外相後，隨即在11月11日宣告辭去中日友好議員聯盟會長一職，主張自己「知華」而不「媚華」。

林芳正早在2012年曾競選自民黨總裁，並表明有意擔任首相，但最終在總裁選舉票數墊底，敗給安倍晉三，如今岸田文雄決意派林芳正擔任要職，據共同社報道，岸田文雄有意培養他成為首相接班人，以延續岸田派政權，另一方面也是把林芳正放在內閣之中，以免他掌握派系主導權。

圖為林芳正（左）與岸田文雄（中）11月10日在首相官邸見傳媒（AP）

林芳正與安倍晉三之間的分歧，除了在對華問題上，還有兩人家族的恩怨。報道指，林芳正父親為已故財政大臣林義郎，與安倍晉三的父親安倍晉太郎過去在山口縣是競爭對手，兩個家族之間近年來也上演角力戰。

在安倍晉三執政時代，林芳正曾擔任文部科學相、農林水產大臣，如今「晉升」外相，共同社報道認為，安倍晉三原本就被指不滿岸田文雄的黨高層和閣僚人事安排，現在任命林芳正擔任要職，或會成為新政權內的導火線。