林芳正擔任日本外相　岸田文雄外交正式開始

日本首相岸田文雄新內閣在11月10日正式成立，外相由林芳正擔任。這亦代表着岸田外交正式展開，日本時事通信社11月11日稱，岸田對中國外交將採用「軟硬兼施」的政策。



岸田文雄在10日記者會上，表示有意盡早訪問美國，強化日美同盟關係，為實現自由開放印度太平洋攜手。在對中俄關係上強調日方主張，「毅然」應對。在對朝鮮外交上，將願意不設條件希望促成與領袖金正恩對話，解決綁解日本人問題。

岸田在英國訪問，出席新26屆國際氣候峰會時，與總統拜登（Joe Biden）進行短暫時的會談。日本正計劃在年內實現訪美，外交與防衛的「2+2」會議亦將在近日舉行。

圖為11月10日，岸田新內閣成立後，在政府官邸正準備傳統的合照。（Reuters）

在對中國的外交上，新任外相的林芳正是國會跨黨派的日中友好議員聯盟會長，被國內對華強硬派質疑對華態度可能會軟化。林芳正在11日表明辭去會長一職，強調自由、尊重人權、法治等普世價值很重要，稱會堅決主張應對張的事，要求中國採取負責任的行動。他此舉被指是有意消除國內擔憂。

分析指出，日本會一方面滿足國內對華強硬派的需要，同時繼續強化與美國及四方安全對話（Quad）的關係，但為避免激化與華關係，影響依賴與中國貿易的日本經濟，岸田特意委任林芳正擔任外相，採取對華「軟硬兼施」的政策。

至於在對韓外交上，岸田將如何處理韓國二戰強制勞工賠償問題成為關鍵。林芳正表示將基於日本立場要求韓方妥善應對，讓日韓關係回到健全狀態。