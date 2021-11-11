林芳正擔任日本外相　岸田文雄外交正式開始

撰文：歐敬洛
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日本首相岸田文雄新內閣在11月10日正式成立，外相由林芳正擔任。這亦代表着岸田外交正式展開，日本時事通信社11月11日稱，岸田對中國外交將採用「軟硬兼施」的政策。

岸田文雄在10日記者會上，表示有意盡早訪問美國，強化日美同盟關係，為實現自由開放印度太平洋攜手。在對中俄關係上強調日方主張，「毅然」應對。在對朝鮮外交上，將願意不設條件希望促成與領袖金正恩對話，解決綁解日本人問題。

岸田在英國訪問，出席新26屆國際氣候峰會時，與總統拜登（Joe Biden）進行短暫時的會談。日本正計劃在年內實現訪美，外交與防衛的「2+2」會議亦將在近日舉行。

圖為11月10日，岸田新內閣成立後，在政府官邸正準備傳統的合照。（Reuters）
日本新外相林芳正稱將辭任中日友好議員聯盟會長日本新外相林芳正︰與中國建立穩定關係很重要岸田文雄成為日本第101任首相　起用「知華派」林芳正擔任外相日本首相岸田文雄新內閣成立在即　親中派林芳正料成外相

在對中國的外交上，新任外相的林芳正是國會跨黨派的日中友好議員聯盟會長，被國內對華強硬派質疑對華態度可能會軟化。林芳正在11日表明辭去會長一職，強調自由、尊重人權、法治等普世價值很重要，稱會堅決主張應對張的事，要求中國採取負責任的行動。他此舉被指是有意消除國內擔憂。

分析指出，日本會一方面滿足國內對華強硬派的需要，同時繼續強化與美國及四方安全對話（Quad）的關係，但為避免激化與華關係，影響依賴與中國貿易的日本經濟，岸田特意委任林芳正擔任外相，採取對華「軟硬兼施」的政策。

至於在對韓外交上，岸田將如何處理韓國二戰強制勞工賠償問題成為關鍵。林芳正表示將基於日本立場要求韓方妥善應對，讓日韓關係回到健全狀態。

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