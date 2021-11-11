中美貿易協議｜戴琪：第一階段貿易協議磋商正在取得「進展」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）11月10日表示，拜登（Joe Biden）政府在與北京就中國是否遵守貿易協議進行的會談正在取得進展。



據路透社11月10日報道，戴琪在華盛頓向記者們提到，拜登政府旨在讓中國對2020年1月簽署的為期兩年的「第一階段」貿易協議負責。「我們現在正進行談判，並取得了進展」，但戴琪拒絕預測結果，並解釋「討論仍在繼續中」。

值得一提的是，戴琪披露美國政府評估中國在表現上的所有薄弱環節，包括未履行承諾，未購買商用飛機。

中國是最早宣佈停飛波音737MAX機型國家之一，拜登政府已經多次尋求中方批准波音737MAX客機復飛。（Reuters）

被問到是否在會談中推動中國採取措施允許購買波音商用飛機時，戴琪說：「就第一階段貿易協議而言，如果你要看的是薄弱之處可能在哪些地方，那你應該期待我們正在討論這個問題並對所有的薄弱之處進行探討。波音飛機是第一階段協議中確定的一個購買類別。」

德國之聲注意到，針對中國若能未履行在「第一階段」貿易協議中做出的承諾，美國可能採取什麼行動，戴琪仍未表態。

在這之前，戴琪10月4日發表拜登政府的對中國貿易政策時提到，中美停止貿易，不是現實的結果。在闡述拜登政府的對華貿易政策目標時使用了「持久的共存」（durable coexistence）這一新的說法。戴琪在問答環節中也否認拜登政府致力於與中國「脱鈎」，稱美國將努力在不同的基礎上與中國 「重新連接」（recouple），而不是「脱鈎」（decouple）。