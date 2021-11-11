研究指福島放射物質繞至北冰洋回流日本　中國：絕非日本一家私事

據日媒報道，日本一項研究指，2011年福島核電站事故中流入海洋的放射物質繞至北冰洋再回流日本後，中國外交部11月11日稱，這再次說明福島核污染水處置關乎全球海洋生態環境和公眾健康，絕不是日本一家私事。



共同社11月9日報道，日本筑波大學客座教授青山道夫在福島大學一個國際研討會上發布研究結果，指2011年福島核事故中流入海洋等的放射性物質銫137，在抵達美國西海岸後部分北上，經太平洋最北部的白令海，約7至8年後回流至日本東北沿岸。

報道指出，研究員2017年在白令海和北冰洋的邊緣海楚科奇海（Chukchi Sea）檢測出源自福島事故的銫137，檢出的是微量，大幅低於標準值，但青山道夫認為「從動向考慮，應該也已擴大到了北部的北冰洋。」

圖為2021年10月21日外交部發言人汪文斌主持例行記者會。（中國外交部圖片）

中國外交部發言人汪文斌11月11日主持例行記者會時回應稱，中方注意到有關報道，稱日本專家的最新研究成果表明，日本福島核電站事故產生的放射性物質已擴散到整個北太平洋，甚至影響到北冰洋。

汪文斌稱，此前也有國際權威研究報告表明，福島沿岸擁有世界上最強的洋流，如果將福島核污染水排海，其中的放射物質歷經數年後將蔓延至全球海域，他指「這再次說明日本福島核污染水處置關乎全球海洋生態環境和公眾健康，絕不是日本一家的私事。」