巴菲特都上當　墮入太陽能「龐氏騙局」損失3.4億美元

美國加州當地法院11月9日宣布，舊金山灣區一家太陽能公司的老闆Jeff Carpoff被判處30年監禁。美國聯邦檢控官稱，Carpoff被判處30年監禁的原因是他策劃了一場超級「龐氏騙局」，堪稱是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。



據法院披露的訊息顯示，這場「龐氏騙局」騙取了投資者多達10億美元，赫赫有名的華爾街「股神」巴菲特（Warren Buffet）也成為了「受害者」之一，損失金額達3.4億美元。

據判決書顯示，現年50歲的Carpoff當庭承認了電信欺詐和洗錢罪。與此同時，他的妻子Paulette Carpoff也承認參與了洗錢，是本案的共謀，她將於下周被判刑，可能面臨最高15年監禁。

值得一提的是，這場「龐氏騙局」竟然是蹭着新能源的風口，披着「可替代能源創新者」的外衣，大肆斂財，吸引了大量投資者入局。

巴郡哈撒韋行政總裁巴菲特。圖為2016年6月14日，巴菲特於美國華盛頓出席白宮峰會。（Getty）

起初，Carpoff夫婦共同創辦了一家名為DC太陽能的公司（DC Solar），主要業務是，生產一種移動太陽能發電機組（M.S.G.），可自由安裝於拖車上，Carpoff夫婦大肆宣傳，公司生產的太陽能發電機能夠將太陽能轉化為電能，併為手機訊號塔和體育賽事照明提供應急電力，是可替代能源創新者和破局者。

憑藉着新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC太陽能公司的產品，向投資者承諾，購買公司的發電機組，以此獲得聯邦的新能源稅收抵免，再將設備回租給公司便可以獲得高額收益回報。

據美國檢察官辦公室的一份聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似龐氏騙局的循環支付，進行會計和租賃收入欺詐，該公司用新投資者的錢償還舊投資者，規模愈滾愈大。

同時，Carpoff夫婦大肆誇大公司生產的發電機組數量，一度宣稱，公司已經生產銷售了多達17000個移動太陽能發電機。另外，Carpoff夫婦還利用虛假財報和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。

事實上，DC太陽能公司早就停止了移動發電機組的生產，公司宣傳的17000個移動太陽能發電機組中，超過50%都是虛假的，且該公司還造假大量生產設備上的車輛識別碼（VIN），一台設備多次出售，以此來躲避投資者的審查。

圖為2019年10月23日，本來屬於Carpoff夫婦的福特野馬Shelby GT500，但隨着兩人罪行曝光，汽車已被政府充公拍賣。（AP）

據美國檢察官表示，這起「龐氏騙局」是加州東部地區史上規模最大的欺詐案件，時間跨度接近8年，涉及35個投資基金、至少17個受害投資方，詐騙金額接近10億美元，並讓美國納稅人蒙受數億美元的稅收抵免損失。

令人驚歎的是，Carpoff夫婦的太陽能公司，竟然騙過了「股神」巴菲特，巴郡哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽能項目，最終導致公司蒙受了3.4億美元的損失。

據美國媒體報道，這場「龐氏騙局」的主謀Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當獲悉可以利用太陽能設備提供稅收抵免時，便精心設計了上述騙局，在獲得的鉅額非法收入後，Carpoff夫婦過上了奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車、32處房產，還有價值1900萬美元的私人飛機服務。