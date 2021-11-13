美媒：美國企業投資正助中國爭奪晶片行業主導地位

美媒11月12日公布調查結果顯示，美國企業和他們在中國的子公司正加大對中國半導體企業的投資，此舉將有助中國在晶片行業爭奪主導地位，讓華府維持美國在關鍵科技領域領先地位的努力遭遇更複雜局面。
《華爾街日報》12日稱，紐約研究企業榮鼎諮詢公司（Rhodium Group）應其要求分析交易數據發現，美國創投公司、晶片行業巨頭和其他私人投資者在2017年至2020年間參與中國半導體行業58項投資交易，較對上4年多一倍以上。
報道指，包括紅杉資本公司（Sequoia Capital）、光速創業投資基金（Lightspeed Venture Partners）、經緯創投（Matrix Partners）和紅點創投（Redpoint Ventures）在內的矽谷（Silicon Valley）風險投資企業，其在中國的附屬公司自2020年起對中國晶片行業企業進行至少67項投資。
另一項分析顯示，大型晶片廠商英特爾（Intel）是其中一個活躍的投資者。它在背後支持上海概倫電子股份有限公司，這間華企專門生產設計工具，而目前美國在這方面是領先的。
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報道稱，儘管很多交易投資金額未經披露，不過這些融資總計為中國晶片初創企業籌資數十億美元。