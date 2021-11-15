COP26︱格拉斯哥峰會閉幕　距離1.5度目標仍遠　是成功還是失敗？

為期兩週、在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會結束，大會也順利發表聯合聲明，逾190多國簽署同意為控制氣候變化達成協議。但針對煤炭的字眼上，在最後一刻由「淘汰」改為「逐步減少」使用，且也沒有訂明期限。如此的大會，是成功了還是失敗？



在格拉斯哥的協議中，各國認同氣候變化帶來迫在眉睫的危險性，同意必須盡力阻止全球升溫攝氏1.5度。目前全球實際已較19世紀工業化前高出攝氏1.1度，剩下的時間與空間已無多。

圖為11月12日，英國格斯哥正在舉行的COP26，與會人士經過一幅正在排放廢氣的海報。（Reuters）

協議強調必須增加應對氣候變化的雄心，和採取行動的緊迫性，以期實現《巴黎協定》的目標。同時針對煤炭呼籲各國逐步減少使用燃煤發電和減少其他低效的化石燃料補貼。

協議還呼籲締約方採取進一步行動，以更大的力度減少包括甲烷在內的溫室氣體排放，並敦促發達國家緊急實現1000億美元的氣候融資目標。

除全體協議外，會議上各國亦達成了一系列的協議，包括停止砍伐森林、減少甲烷排放等。

首次明文削減煤炭使用

協議的其中一個象徵，是標記着煤炭時代的終結。儘管協議最後修改了字眼，但仍是首次在聯合國氣候文本上，一個具體的削減煤炭承諾。各國在其國家自主貢獻（NDC）上，也明確記載了何時達至碳平衡。

但格拉斯哥的協議遠遠未能控制全球升溫至1.5度，而實際若以目前各國的承諾推算，亦只能限制全球至2.4度的升溫。科學家已警告，若全球氣溫提升超過2度，全球氣候將陷入不可逆的轉變，帶來災難性破壞。

圖為11月11日，英國格斯哥正在舉行的COP26，一幅寫着要全力實現攝氏1.5度的目標的海報。（Reuters）

氣候變化活動家與氣候專家表示，格拉斯哥協議只是重提1.5度的目標，要達成目標各國必須在未來提出更積極的減排計劃，否則只會面臨失敗。

同時，協議亦無包括針對貧窮及發展中國家，因氣候變化帶來破壞的補償。但大會上富有國同意將增設渠道，商討對策。有關協議將帶至2022年，於埃及舉行的氣候會議上重提。

聯合國氣候秘書處執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）表示，雖然距離目標仍遠，但格拉斯哥協議讓所有國家站在一起，向着同一方向前進，並提供具體方向讓各國實現目標。

政府間氣候變化專門委員會（IPCC）委員卡米洛尼（Ines Camilloni）表示，儘管1.5度的目標仍在，但拖延的時間愈長，實現目標的難度就愈大。卡米洛尼強調現在就必須付諸行動，已再無時間休息。

英國帝國理工學院研究員布萊克（Richard Black）表示，峰會確實顯示了各國政府就氣候變化幾個方面的行動，包括對脆弱國家的支援，填補了《巴黎協定》缺失的部分。而更重要的是首次就逐步淘汰煤炭，對應對氣候變化至關重要的共識。

但布萊克指出，沒有單純一個峰會就能解決氣候問題，但儘管達成協議，各國亦有很多工作要做，讓承諾轉化成行動。