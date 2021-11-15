拜登經濟顧問為1.75萬億美元支出法案辯護：有助降低通脹

據財聯社報道，在多位共和黨人抨擊拜登大規模支出方案將助長美國通脹後，白宮國家經濟委員會主任、拜登高級經濟顧問迪斯（Brian Deese）11月14日對此進行了辯護。他將民主黨1.75萬億美元的社會支出和氣候方案視為降低通脹的解決方案，稱普及學前教育和經濟適用房等服務將讓更多人參與到經濟中來，並減輕價格壓力。



迪斯在美國廣播電台（ABC）一檔節目中表示，他有信心眾議院本周將通過拜登總統的《重建美好未來法案》（Build Back Better Act）法案，並將其提交到參議院。

「我們希望提高經濟生產力，這實際上會減輕價格壓力，」迪斯表示。「我們希望讓更多的人工作，這實際上會減輕價格壓力。該法案中的條款得到了專家的大力支持。」

「你看看普及學前教育，你知道，幾十年來經濟學家一直在說，可能沒有任何一項投資能比投資普及學前教育更能提高我們勞動力的生產力。這項法案將做到這一點。」他繼續說道。

他補充道，「通過提供負擔得起的兒童保育和老人護理，我們將幫助更多人重返勞動力市場，這將減輕價格壓力，同時降低美國人面臨的實際成本。」

迪斯還表示，通過向大公司和最富有的美國人增稅，該法案將得到「全額支付」，從長遠來看，該項法案還將減少赤字。