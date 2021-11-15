特朗普集團以至少29億元出售華盛頓酒店

據新浪財經報道，特朗普集團已達成協議，以3.75億美元（約29億港元）的價格出售其名貴的華盛頓酒店。根據計劃出售，特朗普國際酒店將更名為華爾道夫（Waldorf Astoria）酒店，由希爾頓集團管理。



10個月，美國國會調查發現，這家酒店在特朗普擔任總統期間損失了7,000多萬美元。這位前美國總統的公司於2016年9月起投入服務。特朗普集團購買了這座大樓60年的租期，自2019年以來一直在為這家擁有263間客房的酒店尋找買家。

消息人士透露，與邁阿密投資公司CGI Merchant Group的交易預計將在2022年第一季度敲定。

這座有120年曆史的建築距離賓夕凡尼亞大道上的白宮不到一英里。2012年，特朗普組織獲得了重建歷史悠久的郵政大樓的批准。四年後，就在特朗普接受共和黨總統候選人提名幾周後，該建築物作為酒店開業。

在特朗普總統任期內，這家酒店在訪問該市的共和黨人中大受歡迎。但它也引起了爭議。2018年，曾有宗教領袖要求吊銷其酒牌，聲稱其所有者「不是一個品行端正的人」。

最近，一項國會調查發現，特朗普聲稱在其任期內酒店盈利1.5億美元，這「嚴重誇大」了酒店的利潤。國會委員會表示，在他任職期間，酒店反而損失了7,000多萬美元。

報告還發現，特朗普似乎「隱藏了潛在的利益衝突」，這與他對酒店的所有權以及他作為酒店貸款人和第三方貸款擔保人的角色有關。據該委員會稱，文件顯示，該酒店從外國政府收到370萬美元的付款，按平均每日費率計算，足以支付該酒店7,400晚的住宿費用。

特朗普集團否認有不當行為，並稱該報告「誤導」。