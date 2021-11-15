TOPIK韓國語能力考試報名　標註台灣為中國省份　考生要求修改

韓國語能力考試（TOPIK）網站報名系統將國籍選項中台灣的英文名稱，標註為中國的省份，有台灣考生不滿並提出抗議，雙方往來交換意見後，TOPIK網站將英文標註改為台灣。



中央社11月15日引述Facebook專頁「台灣韓國情報站」管理員、獨立記者姜冠霖11月15日發文稱，他日前在報名時無意中發現，韓國國內報名系統在國籍選項中，將台灣標註「中國的省份」，於是寄信向主辦單位國立國際教育院，並要求修正。

姜冠霖在專頁上傳截圖，國籍選項中的韓文僅顯示「台灣」二字，但英文卻寫為「台灣，中國的省份」（TAIWAN, PROVINCE OF CHINA）。

姜冠霖接受中央社記者訪問時稱，有關方面收到他的說明後並沒太多推辭，經過一個週末的討論，決定將英文標註改為TAIWAN，並在回信中對造成考生使用不便表達歉意。他也在專頁上貼出有關方面的回信截圖，並稱未來所有在韓國考韓檢的考生不必在報名時選擇不想被稱呼的國籍。

他也鼓勵台灣人未來遇到類似狀況時可以大膽嘗試，不要將生活中的不合理當作理所當然。

對於目前韓國發給台灣人的外國人登錄證上仍標示中國（CHINA），姜冠霖也稱近期打算在訪問韓國政治界人物時就此問題提問。