拜登習近平會晤落幕　雖無大突破但達成兩個原則共識︱國際晨報

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月16日舉行視像會晤，雙方談到台海、經貿等議題，雖然中美在多個議題的立場繼續分歧，會晤被指未能取得突破，但據中方所指，這場會面的內容可概括為「1234」，包括達成「兩個原則共識」。



美媒形容這次會晤沒有取得突破，兩方分別發表的聲明也突破兩國之間的分歧有多深，但輿論也指出，兩方都提出願意以避免衝突方式處理分歧，此能為兩國發生重大磨擦的可能性降溫。

在會面後，中國外交部把主要內容概括為「1234」，即習近平就「一個重要問題」深入做美方工作，即指台灣問題，二是兩國領導人達成「兩個原則共識」，三和四是習近平就發展中美關係提出「三點原則」和「四個方面的優先事項」。

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對於「兩個原則共識」，據外交部解釋，一是兩國元首都強調中美關係的重要性，習近平表示雙方應該加強溝通與合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，拜登也提出當務之急是雙方就中美關係中廣泛的實質議題進行坦誠對話。

至於第二個共識，是兩國元首都表示反對打「新冷戰」，中國外交部發言人趙立堅指，各國包括美國盟友，都不願意再走冷戰老路，也不願意在中美間選邊站隊，習近平要求美方把不打「新冷戰」表態落到實處。希望美方在亞太地區發揮建設、有利於團結的作用。

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