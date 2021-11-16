中企被指繞過審查收購意大利無人機公司　英媒：羅馬將提正式投訴

美媒11月15日報道指，有中企通過在香港註冊的空殼公司於2018年收購了一家意大利軍用無人機製造商，曾繞過歐洲的投資審查後，路透社11月16日引述三名消息人士報道，羅馬政府將提出正式投訴，要求各牽涉者解釋，最嚴重的懲罰是判定交易無效。



報道指，意大利已在8月展開調查，政府認為在這宗交易中，它應該獲要求去展開審批，所以如今有意提出投訴，若然沒有得到滿意的解釋，最終可能會破壞交易。

報道指，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）辦公室目前拒絕回應。

《華爾街日報》11月15日報道，在2018年，中企通過在香港註冊的空殼公司收購一家意大利軍用無人機制造商Alpi Aviation Srl，並指公司把敏感技術轉移到中國，報道稱意大利和歐洲當局對這一舉動毫不知情。

據報道指，這宗交易牽涉兩家中國國企，包括鐵路巨頭中國中車（1766），另一家是一個由無錫市政府控股的投資集團。