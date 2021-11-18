英媒：美國要求中日韓印等國釋放石油儲備遏抑油價

據多位知情人士透露，拜登（Joe Biden）政府已要求全球一些最大的石油消費國考慮釋出部分原油儲備，以協同努力降低油價，刺激經濟復甦。



路透社11月18日報道，全球石油價格在10月底觸及七年高點，疫情限制放鬆後，人們重新回到公路和鐵路上，而供應卻跟不上需求。

石油輸出國組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的產油盟國拒絕了美國總統拜登加快增加供應的呼籲。

報道引述消息人士稱，最近幾周，拜登和他的高級助手已經向包括日本、韓國和印度在內的親密盟友提出了這個問題，同時也向中國提出了這個問題。據悉日本對初步建議反應正面。

韓國工業部一名官員18日表示，韓國已收到美國要求釋放石油儲備以應對油價上漲的要求，「我們正在徹底審查美國的要求，但由於油價上漲，我們不會釋放石油儲備。 我們可以在供應失衡的情況下釋放石油儲備，但不是為了應對不斷上漲的油價。」

幾名知情人士警告稱，此類談判尚未最後確定，也沒有就是否在油價問題上採取這樣或其他任何行動做出最終決定。

白宮拒絕就與其他國家具體對話的詳細內容發表評論。白宮國家安全委員會的一名發言人表示，「尚未做出任何決定。」

他補充稱，白宮幾周來一直說正「與其他能源消費國磋商，以確保全球能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。」他說除了正在進行的對話，沒有什麼可以報告，白宮在考慮一系列如果以及當需要採取行動時所需的工具。」