韓國新冠確診病例創新高　「與病毒共存」模式受考驗︱國際晨報

在新冠肺炎（COVID-19）疫情「停不了」的情況下，多國開始改用「與病毒共存」策略，一邊放寬抗疫措施、開放邊境，一邊希望通過疫苗壓低染疫數字，韓國正是其中之一，但該國也面臨新增病例數字創新高、重症病床使用率升的問題，令抗疫策略備受考驗。
韓國自11月起推行「與病毒共存」策略，但隨後新增確診數字不斷上升，11月18日公布單日新增3292宗病例，創疫情以來新高。
醫療系統受壓
據《中央日報》報道，當地危重症患者數量持續上升，逾八成是60歲以上長者，截至11月13日，首都圈重症病床的使用率已達到74.2%，接近觸發緊急計劃的「熔斷」75%標準。當地專門接收新冠病人的醫院出現飽和情況，也導致部份確診者無法到這些定點醫院隔離及治療，造成一些療養醫院爆發集體感染。
加快施打第三針步伐
韓國全國已有近八成人口完成接種兩劑疫苗，但隨着變種病毒肆虐，出現不少「突破感染」的個案，韓國政府已決定加快推動年長民眾施打第三針疫苗，目的是阻止患病及重症人數增加，盼推低死亡率。
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