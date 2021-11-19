加拿大卑詩省洪災或影響物流　加劇聖誕樹短缺問題︱新聞背後

加拿大卑詩省（British Columbia）暴雨引發洪災和山泥傾瀉。英媒11月18日指，災情也將影響物流，可能導致加拿大聖誕樹出口受阻，令它的價格更高，民眾更難買到聖誕樹。



路透社18日報道，加拿大努力應對聖誕樹短缺之際，卑詩省遭遇500年一遇的洪災，某些樹林被洪水淹沒，這可能會加劇短缺問題。

報道指，卑詩省出現大氣河流（Atmospheric River）現象，過去兩天便降下1個月的雨量，摧毀多條道路和橋。

圖為11月16日，加拿大卑詩省一條高速公路遭洪水淹沒。（Reuters）

加拿大是世上最大的天然聖誕樹出口國，每年出口約230萬棵聖誕樹，當中約97%出口美國。雖然卑詩省的聖誕樹不出口境外，但卑詩省是國內主要的聖誕樹供應商之一，當地生產的聖誕樹數量短缺意味着國內需求增加，為滿足國內需求，出口量自然會減少。

增至4人失蹤

加拿大電視有限公司（CTV）19日報道，加拿大皇家騎警隊（RCMP）發言人羅伯茨（Dawn Roberts）18日表示，彭伯頓（Pemberton）和Lilooet之間的99號高速公路15日發生大規模山泥傾瀉以來，迄今已接獲4宗失蹤人士報告，1人證實死亡。

加拿大西部的救援人員仍試圖幫助約1.8萬名脫離山泥傾瀉帶來的困境，軍方也前往災區協助撤離行動。