中美關係｜白宮官員：中國不滿美國加強盟友合作　認為屬冷戰思維

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）11月19日表示，美國和夥伴擴大合作導致中國感到「火燒心」（heartburn）。他還提到，中國國家主席習近平向美國總統拜登（Joe Biden）稱，華府改善與盟友的關係等同冷戰思維。



坎貝爾向美國和平研究所表示，「習拜會」期間，習近平表明美國所做的幾項事情導致中國感到「火燒心」。他認為，習近平所指的是美國以雙邊角度鞏固和復興安全聯盟，習近平也表明從中國角度來看是代表冷戰思維。

坎貝爾表示，與習近平的會談旨在進行「初步對話」，但他沒有說明下一次會談何時可能會舉行。

美國一直擔心中國增強核導彈能力，並急於說服北京進行軍控談判。坎貝爾說，「習拜會」之後，雙方處於這種討論「可能的最早階段」。 他表示，「合理來說，習主席表示他們至少會參與討論。他們會確認跟哪些人可能適合進行這種討論，這將牽涉軍方的人，也許我們政府的其他部門也是如此。」

坎貝爾提到，四方安全對話計劃目標是擴大合作，日本已經同意明年主持會議。他還指，澳英美聯盟是其中一個「開放建築」，期望亞洲和歐洲其他國家加入。他形容，澳英美聯盟是對中國軍力增強的回應，並點名印度和越南是美國未來地區戰略的關鍵夥伴。

坎貝爾附認美國需要於亞洲擴大經濟參與，並指將專注於技術，尤其是人工智能，以及「小型多邊」和多邊接觸。