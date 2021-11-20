中美關係｜白宮官員：中國不滿美國加強盟友合作　認為屬冷戰思維

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）11月19日表示，美國和夥伴擴大合作導致中國感到「火燒心」（heartburn）。他還提到，中國國家主席習近平向美國總統拜登（Joe Biden）稱，華府改善與盟友的關係等同冷戰思維。
坎貝爾向美國和平研究所表示，「習拜會」期間，習近平表明美國所做的幾項事情導致中國感到「火燒心」。他認為，習近平所指的是美國以雙邊角度鞏固和復興安全聯盟，習近平也表明從中國角度來看是代表冷戰思維。
坎貝爾表示，與習近平的會談旨在進行「初步對話」，但他沒有說明下一次會談何時可能會舉行。
美國一直擔心中國增強核導彈能力，並急於說服北京進行軍控談判。坎貝爾說，「習拜會」之後，雙方處於這種討論「可能的最早階段」。 他表示，「合理來說，習主席表示他們至少會參與討論。他們會確認跟哪些人可能適合進行這種討論，這將牽涉軍方的人，也許我們政府的其他部門也是如此。」
坎貝爾提到，四方安全對話計劃目標是擴大合作，日本已經同意明年主持會議。他還指，澳英美聯盟是其中一個「開放建築」，期望亞洲和歐洲其他國家加入。他形容，澳英美聯盟是對中國軍力增強的回應，並點名印度和越南是美國未來地區戰略的關鍵夥伴。
坎貝爾附認美國需要於亞洲擴大經濟參與，並指將專注於技術，尤其是人工智能，以及「小型多邊」和多邊接觸。
遭中國禁離境數年的美籍華人獲准返國 華府否認與「習拜會」有關美國把中俄列壓制宗教自由特別關注國黑名單 北京：反對無端抹黑美國報告：解放軍已具備或接近取得初步攻台能力美媒指中國正加速實施替代美國和外國技術計劃 北京：虛假信息