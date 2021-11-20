英媒：英國計劃外交杯葛北京冬奧

北京冬奧在2022年2月舉行，英國傳媒報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）就中國的人權問題，外交杯葛冬奧會。



《泰晤士報》（The Times）11月20日報道，目前英國政府內部仍就外交杯葛北冬奧進行積極討論，其中一個選項是英國官員不會出席冬奧，但駐華大使則會參與。報道提到外相卓慧思（Liz Truss）傾向贊成杯葛。

《電訊報》17日報道，英國5名遭中國制裁的國會議員，包括保守黨下議院議員勞頓（Tim Loughton）、董勤達（Tom Tugendhat）、施志安（Iain Duncan Smith）、加尼（Nusrat Ghani），以及上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）聯名致函約翰遜，要求對方抵制北京冬奧。

他們指出美國總統拜登（Joe Biden）及華府官員考慮杯葛北京冬奧，因此認為英國應採取同樣做法。路透社18日引述多名知情人士指，白宮對杯葛北京冬奧愈來愈有共識。不過中國外交部強調，將體育運動政治化，有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。