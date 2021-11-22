中國東盟建全面戰略夥伴關係　習近平：5年進口1500億美元農產品

中國國家主席習近平11月22日正式宣布，中國與東盟（ASEAN）建立全面戰略夥伴關係。他又表示，中國將始終向東盟國家開放，在未來5年力爭從東盟進口1500億美元農產品，並稱中方願在未來3年再向東盟提供15億美元發展援助，用於抗疫和恢復經濟。



據中國新華社報道，11月22日上午，中國國家主席習近平在北京以視像方式出席並主持中國—東盟建立對話關係30周年紀念峰會。

習近平表示，「今天，我們正式宣布建立中國東盟全面戰略夥伴關係。這是雙方關係史上新的里程碑，將為地區和世界和平穩定、繁榮發展注入新的動力。」

習近平指出，30年來中國東盟合作的成就，離不開雙方積極順應時代發展潮流，作出正確歷史選擇。一是相互尊重，堅守國際關係基本準則；二是合作共贏，走和平發展道路；三是守望相助，踐行親誠惠容理念；四是包容互鑑，共建開放的區域主義。

習近平強調，30年的寶貴經驗是中國和東盟的共同財富，為雙方發展全面戰略夥伴關係奠定了基礎、提供了遵循。

習近平指出，和平是中國與東盟最大的共同利益，堅持對話不對抗、結伴不結盟，攜手應對威脅破壞和平的各種負面因素。

「我們要踐行真正的多邊主義，堅持國際和地區的事大家商量着辦。中方堅決反對霸權主義和強權政治，願同周邊鄰國長期友好相處，共同維護地區持久和平，絕不尋求霸權，更不會以大欺小。」

此前，東盟主席國汶萊10月28日表示，已同意與中國關係提升至全面戰略夥伴關係。