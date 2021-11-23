新冠肺炎｜疫苗不涉政治　為隱藏自己戴口罩　日本抗疫成功之道？

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續好轉，11月22日的新增病例僅45宗，為2020年6月以來新低。京都和兵庫縣更在時隔500多天後首度清零，情況愈來愈樂觀。



日本的新冠疫情得以大幅緩和，不禁讓人嘖嘖稱奇。日本才剛在8月舉行東京奧運時迎來疫情高峰，最嚴重時全國單日增逾2.5萬宗病例，但在東奧過後，踏入9月至10月期間，疫情快速冷卻。在9月底宣布解除緊急狀態令後，至今仍未有回升跡象，日本似乎取得了抗疫的成功。

圖為日本單日新增確診數目的圖表，可見在2021年8月左右創高峰，之後開始下跌（日本厚生勞動省網站）

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有研究指出這或許是因為日本流傳廣泛，感染的Delta變種病毒出現再變異，破壞病毒的功能而降低病傳染力。但日本高疫苗的接種率，更願配戴口罩也是重要原因。日本人給外界的印象是初期抗拒接種，但後來卻變得願意接受，繼而成功推高接種率。

東京財團政策研究所資深研究員澀谷健司認為，疫苗未與政治掛鉤會是重要原因之一。在歐美，一些政治家會以「守護自由」為名宣傳反疫苗或反對抗疫措施，在日本這類的聲音從未成為主流。在日本，接種和防疫從未與所謂自由掛鉤。

因此在政府的大力宣傳下，資訊流通廣泛且特別有效，不論年齡層的接種率得以提高。今天日本全國有逾75%的人已完成接種，是七大工業國（G7）中的最高。

圖為11月17日，日本東京，人們已習慣配戴口罩上街。（Reuters）

另一方面，日本人更樂意配戴口罩也是重要原因之一。今天部分歐美國家的接種率不比日本低，但感染持續上升。澀谷指出即使緊急狀態令解除，日本人如常配戴口罩外出，大幅度減少了病毒傳播的機會。

這與西歐國家不同，如倫敦街頭只有少數人會帶口罩，但在日本不戴口罩的才是少數。

這原因似乎與日本人的習慣與社會文化更有關係，日本美容雜誌VOCE在10月進行的讀者民調，發現有更多人認為配戴口罩有防疫以外的好處，如「掩蓋臉上的瑕疵」、「掩蓋表情」等，近九成讀者表示即使疫情過去，他們仍會選擇繼續配戴口罩。

在更早時的4月，民調研究公司Planet調查同樣發現，有八成受訪者傾向接受長期配戴口罩。分析認為這是因為日本人更喜歡「隱藏自己」，戴上口罩有如戴上面具，令日本人安心。

這種心理對外國人而言雖然難以理解，但在今天卻似乎成為阻截疫情傳播的利器，讓日本疫情成功冷卻。