白羅斯邊境仍有數千難民滯留

撰文：許懿安
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白波邊境的難民危機雖有趨緩跡象，包括歐盟及波蘭等受影響各方仍在致力解決。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱仍有數千人在白羅斯（Belarus）與波蘭邊境滯留，以及繼續有人試圖越境。

難民雖在數天前被安排棲身於貨倉，但環境惡劣。有女子稱與子女在捱凍捱餓、有人流產、有嬰兒死去、邊防人員將婦女與子女分開，此外有人需入院就醫。

大批主要來自敘利亞、也門及阿富汗等國難民多月來乘客機飛往白羅斯首都明斯克（Minsk）後，以其他方法前往白羅斯及波蘭邊境，企圖藉此進入波蘭，再到其他歐盟國家定居及求職。

圖為2021年11月23日，一名波蘭的伊瑪目及兩名穆斯林來到波白邊境一個名為Bohoniki的地方，將一個夭折胎兒下葬。這是一名男嬰。他的母親來自伊拉克。（AP）

應對難民危機的外交努力持續。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）發言人在Twitter推文稱他24日會與法國總統馬克龍（Emanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及英國首相約翰遜（Boris Johnson）在24日會面，惟路透社24日稱，未能就波揆分別與默克爾及約翰遜的會面進行證實。

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馮德萊恩稱歐盟亦已在就應對白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）構成的挑戰，與非歐盟夥伴如美國、加拿大及英國進行協調。

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