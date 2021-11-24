拜登召開民主峰會　獲邀名單設置引發質疑

美國務院11月23日公布拜登民主峰會獲邀參加的國家或地區名單。中國、新加坡、匈牙利及土耳其等未在獲邀名單。此外在列與不在列國家也引起質疑。美媒24日稱，名單突顯21世紀民主的混亂本質以及美國與某些盟友和夥伴的關係。



根據美國務院的資料，民主峰會（Summit of Democracy）預期聚焦三大主題：反對威權主義、打擊貪腐、以及促進尊重人權。這是近1年內拜登主持的第二個峰會，而這也是一次面對面的會議。

獲邀參加民主峰會的國家或地區包括英國、日本、澳洲及台灣等，已讓台灣以「台灣」之名設立代表處的立陶宛也在受邀名單之列。

中國、新加坡、越南、泰國、俄羅斯、匈牙利及土耳其等國不獲邀。

名單將一些頗具戰略重要性、卻不符美國民主標準亦或被認定為出現民主倒退的國家排除在外，例如新加坡、越南、泰國、匈牙利以及土耳其。不過，名單同時有一些近年出現民主倒退、民主質量不佳、卻或因地緣重要性入選的國家，包括印度、菲律賓、波蘭和伊拉克。

台灣：圖為2020年1月7日，台灣台北101附近的景色。（Getty）

葛來儀：注視台灣角色

美媒AXIOS在24日稱，台灣是否受邀之所以備受關注，因拜登已多次表達對台灣的支持，以及協助台灣防禦；他的發言有時比官員更「進取」。例如他10月21日稱倘中國大陸攻擊台灣，美國會保衛台灣，並稱美國在保衛台灣方面有承諾。白宮發言人後來公開稱，美國對台政策沒變。

美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）在Twitter發文指出，台灣受邀原因顯然易見，因它是一個充滿活力、成功的民主體系，她稱問題一直都不在台灣是否參與，而是以什麼角色參與。

This is a no-brainer. Taiwan is a vibrant, successful democracy. The question has always been not whether Taiwan would participate in the Summit for Democracy, but in what capacity. https://t.co/TNls2SDbeq — Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) November 24, 2021

匈土不在列的「原因」

AXIOS稱，「未獲請柬」的國家，也包括一些「民主國家」以及北約盟友。身為「非自由民主」堅定支持者的匈牙利總理（Viktor Orbán）也是歐盟唯一一位未獲邀出席的國家領袖。埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）治下的土耳其雖是北約成員國，卻因被指趨向專制以及向俄羅斯靠攏，同樣沒獲發峰會「入場券」。