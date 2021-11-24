新冠肺炎｜歐洲疫情續升溫　法國德國確診個案急增

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，法國和德國確診個案急增。法國衞生部長韋朗（Olivier Veran）11月23日對國會議員說，感染率大幅上升，顯示法國已踏入第五波疫情。



法國11月23日新增30,454宗確診個案，是3個月以來的單日新高。

德國新冠肺炎疫情：圖為11月23日，德國德累斯頓警員在商店內檢查民眾的新冠疫苗接種紀錄。（Reuters）

德國單日增6.6萬宗

德國羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）11月24日公布，全國新增66,884宗確診個案，以及再多335人死亡。

全國只有68%人口已完成接種新冠疫苗，接種率在歐洲國家之中屬偏低。美國廣播公司（ABC）11月23日稱，一些德國政界人士，包括巴伐利亞 （Bavaria）和黑森（Hesse）州長支持強制民眾接種疫苗。

荷蘭新冠肺炎疫情：圖為11月23日，荷蘭鹿特丹救護員將新冠肺炎病人送往德國的醫院接受治療。（AP）

荷蘭住院人數急升

荷蘭11月23日約新增23,000宗確診個案。

全國醫院內的新冠肺炎病人數目在最近數週上升至自5月以來的新高，醫療系統不勝負荷。荷蘭11月23日起將新冠肺炎病人轉送至德國的醫院接受治療，以減輕本地醫院的壓力。

歐洲或再多70萬人死

世界衛生組織（WHO）11月23日警告，歐洲在2022年3月前或再多70萬人死於新冠肺炎，令累計死亡人數增至逾220萬人。世衛呼籲民眾接種疫苗和加強劑疫苗。